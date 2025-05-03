В МИД назвали критической ситуацию с безопасностью журналистов

Безопасность журналистов по всему миру находится в критическом состоянии. Об этом в ходе выступления по случаю Всемирного дня свободы печати заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.
«Ситуация в сфере обеспечения безопасности работы журналистов остается критической, несмотря на все громкие призывы и "правильные" заявления», — заявила дипломат.
Она выразила уверенность, что наибольшая угроза безопасности представителей СМИ сегодня исходит из западных стран, которые «объявили войну» свободе слова.
Ранее Захарова обвинила Украину в пытках мирных жителей. По ее словам, издевательства над беззащитными людьми для украинских военных стали «обычной практикой», которые они готовы снимать на видео.