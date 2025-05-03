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11:29, 3 мая 2025Мир

В МИД назвали критической ситуацию с безопасностью журналистов

Захарова: Безопасность журналистов находится в критическом состоянии
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Безопасность журналистов по всему миру находится в критическом состоянии. Об этом в ходе выступления по случаю Всемирного дня свободы печати заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Ситуация в сфере обеспечения безопасности работы журналистов остается критической, несмотря на все громкие призывы и "правильные" заявления», — заявила дипломат.

Она выразила уверенность, что наибольшая угроза безопасности представителей СМИ сегодня исходит из западных стран, которые «объявили войну» свободе слова.

Ранее Захарова обвинила Украину в пытках мирных жителей. По ее словам, издевательства над беззащитными людьми для украинских военных стали «обычной практикой», которые они готовы снимать на видео.

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