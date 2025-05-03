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09:23, 3 мая 2025Мир

В ООН рассказали о возможности санкций Трампа против России

Зампостпреда РФ при ООН Полянский: Трамп отложил санкции против Москвы
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Президент США Дональд Трамп отложил использование санкций против Москвы, потому что они превратились в неэффективный инструмент. О возможности новой волны санкционного давления со стороны Вашингтона рассказал в беседе с РИА Новости зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Да, я думаю, что они пока отложили этот инструмент санкций в долгий ящик. (...) Очень трудно найти что-то для санкций», — заявил дипломат.

При этом недавно в США прокомментировали возможное снятие санкций с России. По словам представителя Госдепа Тэмми Брюса, Вашингтон пока не намерен снимать рестрикции с Москвы.

Более того, ранее стало известно, что Трамп рассматривает возможность введения вторичных санкций против России. Причиной возможного введения санкций является якобы «нежелание» российского лидера Владимира Путина идти на уступки в урегулировании конфликта на Украине.

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