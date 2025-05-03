В ООН рассказали о возможности санкций Трампа против России

Зампостпреда РФ при ООН Полянский: Трамп отложил санкции против Москвы

Президент США Дональд Трамп отложил использование санкций против Москвы, потому что они превратились в неэффективный инструмент. О возможности новой волны санкционного давления со стороны Вашингтона рассказал в беседе с РИА Новости зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Да, я думаю, что они пока отложили этот инструмент санкций в долгий ящик. (...) Очень трудно найти что-то для санкций», — заявил дипломат.

При этом недавно в США прокомментировали возможное снятие санкций с России. По словам представителя Госдепа Тэмми Брюса, Вашингтон пока не намерен снимать рестрикции с Москвы.

Более того, ранее стало известно, что Трамп рассматривает возможность введения вторичных санкций против России. Причиной возможного введения санкций является якобы «нежелание» российского лидера Владимира Путина идти на уступки в урегулировании конфликта на Украине.