Myśl Polska: Сторонники эскалации захватили власть в Европе

Власть в Европе захватили сторонники эскалации отношений с Россией и другими странами, что грозит континенту самоубийством. Об этом сообщила польская газета Myśl Polska.

«Есть два политических течения: те, кто выступает за эскалацию, которая угрожает развязыванием Третьей мировой войны, и антивоенное течение, основанное на реализме и природном инстинкте самосохранения. Первая железной хваткой удерживает власть во всей Европе, кроме Венгрии и Словакии. Последние находятся в явном меньшинстве», — пишет автор.

По его словам, милитаризация Европы под руководством Британии идет ужасающими темпами, а противники этого политического курса вытесняются «подальше от света камер» путем репрессий. Он призвал не допустить втягивания в это Польши, так как милитаризация страны ускорит ее «бег к обрыву».

Прежде издание Myśl Polska обвинило Украину в провоцировании конфликта с Россией. «Еще много лет назад Украина, взяв курс на военное противостояние с Россией, уже не была независимым и суверенным государством», — отмечается в статье.