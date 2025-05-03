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04:52, 3 мая 2025Мир

В России ответили на угрозы США выйти из переговоров по Украине

Ульянов: Заявления США и ЕС по Украине не смогут вывести РФ из равновесия
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Угрозы властей США выйти из переговоров по Украине не выведут Россию из равновесия. Об этом в своем Telegram-канале заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«США, правда не очень внятно, заявили, что не намерены оставаться посредниками в урегулировании разногласий между Россией и Украиной. Евросоюз также заявил, что не намерен становиться посредником. Ну что же, вольному воля», — написал он.

Ульянов отметил, что Вашингтону и Брюсселю не следует ожидать, что эти заявления окажут какое-либо влияние на дальнейшие действия Москвы.

Ранее глава пресс-службы американского Госдепартамента Тэмми Брюс назвала условие выхода США из переговоров по Украине. «В настоящее время наша позиция остается той же самой. Однако если не будет прогресса, это изменится», — сказала она.

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