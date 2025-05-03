В российском регионе раненого участника СВО избили веревкой с гайкой

СК: В Калужской области раненого участника СВО избили веревкой с гайкой

В российском регионе избили участника специальной военной (СВО), проходившего лечение после ранения. Об этом сообщается в Telegram-канале управления Следственного комитета России по Калужской области.

Отмечается, что пострадал житель Дзержинского района. Так, в одной из квартир поселка Товарково ему нанесли телесные повреждения посредством веревки с гайкой. Кроме того, нападавшие использовали газовый баллончик.

«В настоящее время один из нападавших задержан и заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение по пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия")», — говорится в сообщении ведомства.

В апреле помогавший военным россиянин избил знакомого из-за споров об СВО.