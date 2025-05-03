На Украине анонсировали встречу советников по нацбезопасности

Зеленский готовит встречу советников по нацбезопасности стран Запада

Украина готовит новую встречу советников по национальной безопасности с участием стран Запада. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

«[Президент Украины] Владимир Зеленский заявил, что сейчас готовится новая встреча советников по вопросам национальной безопасности с участием США, Великобритании, Франции и Германии, впрочем даты ее проведения пока нет», — говорится в сообщении.

При этом ожидается, что на встрече США может представить секретарь Госдепартамента США Марко Рубио, временно исполняющий обязанности советника по нацбезопасности.

17 апреля в Париже прошли переговоры между представителями США, Великобритании, Франции, ФРГ и Украины. Американская сторона представила свой план по урегулированию конфликта на Украине, который подразумевает сохранение территорий за Россией и снятие санкций с Москвы.