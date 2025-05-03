Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:25, 3 мая 2025Бывший СССР

На Украине анонсировали встречу советников по нацбезопасности

Зеленский готовит встречу советников по нацбезопасности стран Запада
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Salivanchuk Semyon / Shutterstock / Fotodom  

Украина готовит новую встречу советников по национальной безопасности с участием стран Запада. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

«[Президент Украины] Владимир Зеленский заявил, что сейчас готовится новая встреча советников по вопросам национальной безопасности с участием США, Великобритании, Франции и Германии, впрочем даты ее проведения пока нет», — говорится в сообщении.

При этом ожидается, что на встрече США может представить секретарь Госдепартамента США Марко Рубио, временно исполняющий обязанности советника по нацбезопасности.

17 апреля в Париже прошли переговоры между представителями США, Великобритании, Франции, ФРГ и Украины. Американская сторона представила свой план по урегулированию конфликта на Украине, который подразумевает сохранение территорий за Россией и снятие санкций с Москвы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны заявило об уничтожении украинских беспилотников над Мурманской областью

    Российский губернатор назвал атаки ВСУ подлыми и бесчеловечными

    ВСУ нанесли удары по нескольким муниципалитетам Белгородской области

    Жена игрока клуба РПЛ сравнила футболистов с военными

    Трое человек попали под завалы на стройке в Геленджике во время схода грунта

    Ветеран из США назвал ошибкой признание вклада лишь одной страны в победу над нацизмом

    На Украине анонсировали встречу советников по нацбезопасности

    В 550 населенных пунктах Подмосковья восстановили электроснабжение

    Кадыров сообщил об отражении попытки ВСУ проникнуть на территорию Курской области

    Сафонов пропустил два мяча в проигранном ПСЖ матче чемпионата Франции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости