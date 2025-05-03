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03:23, 3 мая 2025Россия

В Запорожье узнали о взлете украинских истребителей с дальнобойными ракетами

Рогов: На Украине взлетели около 10 истребителей с ракетами Storm Shadow
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Украине в небо взлетели около десяти истребителей Вооруженных сил страны (ВСУ), способных нести британско-французские дальнобойные ракеты Storm Shadow / SCALP-EG. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Из-за этого, указал он, в перешедшей под контроль РФ части Запорожской области объявлена авиационная ракетная, бомбовая и БПЛА-опасность. Кроме того, под угрозой находятся Херсонская область, Донецкая и Лугансская народные республики, а также Ростовская область и Краснодарский край.

Ранее сообщалось, что жители Тамани слышали не менее 10 взрывов над станицей. Также сообщалось о ярких вспышках. По словам очевидцев, один из беспилотников ВСУ упал в камыши и загорелся.

В Новороссийске также продолжается отражение атаки ВСУ. В городе звучит сирена, предупреждающая об атаке беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и безэкипажными катерами (БЭК).

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