В Роспотребнадзоре рассказали о сибирской язве в Таиланде

В Роспотребнадзоре прокомментировали заражение сибирской язвой в Таиланде

Ситуация с сибирской язвой в Таиланде находится под контролем Роспотребнадзора. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В организации рассказали, что в провинции Мухдахан, Таиланд, зарегистрировано два случая сибирской язвы. Заражение произошло во время забоя больного крупного рогатого скота и последующего употребления в пищу инфицированного мяса. В результате развития септической формы болезни один человек не выжил.

«Специалисты Роспотребнадзора в постоянном режиме осуществляют оперативный мониторинг эпидемиологической обстановки в мире», — говорится в сообщении. В органе подчеркнули, что на всех приграничных пунктах пропуска России осуществляется санитарно-карантинный контроль с использованием АИС «Периметр». «Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора», — прокомментировали произошедшее представители ведомства.

В сообщении также отмечается, что при выявлении любых признаков заболевания у животных следует немедленно информировать ветеринарную службу населенного пункта. Контактировавшие с больными животными или продукцией животноводства люди подлежат экстренной профилактике и активному медицинскому наблюдению.

Сибирская язва — опасная инфекционная болезнь. Она не передается от человека к человеку, угроза эпидемического распространения исключена.

В конце апреля специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области рассказали, что в Подмосковье выявили завозной случай холеры.