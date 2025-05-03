Жена игрока клуба РПЛ сравнила футболистов с военными

Супруга Руденко: Быть женой футболиста то же самое, что быть женой военного

Мария Руденко, жена игрока клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» Александра Руденко, в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) ответила на вопрос, каково быть женой футболиста.

Девушка сравнила футболистов с другими спортсменами, а также военными. «Для меня это уже обыденность, я считаю, что это то же самое, что и быть женой любого спортсмена, военного и т. д.», — отметила Руденко.

Супруга футболиста добавила, что раньше часто ездила на гостевые матчи «Химок», но с появлением сына делать это стало сложнее. «Но скоро мы это наладим», — добавила Руденко.

Ранее бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев предложил понизить зарплату футболистам. Он предложил установить отечественным игрокам оклад в размере не более 10 тысяч долларов в месяц.