4 мая православные верующие отмечают День жен-мироносиц. В мире тем временем празднуют Международный день пожарных и День борьбы с буллингом. Свой день рождения отмечает актер Денис Дорохов. Какие еще события приходятся на 4 мая, каковы приметы этого дня, и кто из знаменитостей родился, рассказывает «Лента.ру».
Праздники в мире
Международный день пожарных
Этот праздник был учрежден после масштабного австралийского пожара в Линтоне (штат Виктория) в декабре 1998 года. Тогда в ходе отчаянной борьбы с лесным пожаром жизни лишились пятеро спасателей. Было принято решение ежегодно вспоминать о них, а также о других пожарных, отдающих свои жизни ради людей. Символом праздника стала красно-синяя лента, символизирующая пламя и воду.
Всемирный день борьбы с буллингом
В 2012 году ООН выдвинула инициативу о закреплении этого праздника на официальном уровне. Дело в том, что травля — это действительно серьезная проблема, с которой сталкиваются члены многих коллективов, особенно детских. Так, в России каждый третий ребенок хотя бы раз подвергался буллингу.
Символами дня являются рубашки или футболки розового цвета, их надевают все, кто хочет выразить свою негативную позицию по отношению к проблеме.
Какие еще праздники отмечают в мире 4 мая
- День «Звездных войн»;
- День собачьего счастья;
- Всемирный день дарения.
Какой церковный праздник 4 мая
День жен-мироносиц
В неделю третью по Пасхе Церковь почитает святых жен-мироносиц — Марию Магдалину, Марию Клеопову, Саломию, Иоанну, Марфу, Марию и других. В день воскресения Иисуса Христа они несли к его гробу миро и первыми узнали о Пасхальном чуде. Именно мироносицы возвестили апостолам о том, что их учитель воскрес, став тем самым «апостолами для апостолов».
Какие еще церковные праздники отмечают 4 мая
- Дeнь пaмяти cвятoгo пpaвeднoгo Aлeкcия Бopтcуpмaнcкoгo;
- Дeнь пaмяти cвящeннoмучeникa eпиcкoпa Бeнeвeнтcкoгo Иaннуapия.
Приметы на 4 мая
- Увидеть большое количество цветков на черемухе — к влажному лету;
- Заметить распустившуюся березу — к сухому лету, а клен — к дождливому;
- Попасть под небольшой дождик — к неудаче.
Кто родился 4 мая
Татьяна Самойлова (1934 — 2014)
Актриса родилась в 1934 году в Ленинграде. Первая же главная роль в фильме Михаила Калатозова «Летят журавли» принесла Татьяне Самойловой невероятную славу. Кинокартина заслужила «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале, а сама актриса получила премию «Апельсиновое дерево» — за очарование и скромность.
Однако после такого успеха Самойлова снималась в кино не так часто, ее фильмография насчитывает всего 24 работы. При этом актрису настойчиво приглашали в Голливуд, но советское правительство не давало ей разрешения на поездку в США. Второй важнейшей ролью Самойловой стала Анна Каренина в одноименном фильме. Ушла из жизни актриса в свой же день рождения в 2014 году в Москве.
Одри Хепберн (1929 — 1993)
Икона стиля, актриса и фотомодель родилась в Брюсселе в 1929 году. Славу ей принесла съемка в фильме «Римские каникулы» — именно эта кинокартина поделила жизнь Хепберн на до и после. Внезапно девушка превратилась в объект интереса поклонников по всему миру, ей вручили «Оскар» и провозгласили «принцессой Голливуда».
Многие другие фильмы с Одри Хепберн также были довольно успешны. Среди них — «Завтрак у Тиффани», «Моя прекрасная леди», «Как украсть миллион», «Шарада», «Двое в дороге». Не стало актрисы 20 января 1993 года в Швейцарии, причиной было онкологическое заболевание.
Кто еще родился 4 мая
- Касьян Голейзовский (1892-1970) — советский артист балета;
- Денис Дорохов (38 лет) — российский актер;
- Валерий Курыкин (81 год) — советский и российский режиссер.