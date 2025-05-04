Администрация Трампа подала в суд на Денвер и Колорадо

NYT: Администрация Трампа подала в суд на Колорадо и Денвер из-за мигрантов

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа подала в суд на власти Колорадо и его столицы города Денвер. Местных чиновников обвинили в препятствовании федеральным мерам по борьбе с нелегальными мигрантами и проведению депортаций, пишет газета The New York Times.

«Администрация Трампа подала в суд на Колорадо и Денвер, обвинив штат, город и их лидеров в препятствовании федеральным иммиграционным действиям… чтобы заставить местные органы власти помочь в проведении депортаций», — подчеркивается в статье.

Утверждается, что иск был подан в федеральный суд в Колорадо и включает губернатора штата Джареда Полиса и мэра Денвера Майка Джонстона в роли ответчиков. Федеральные власти пытаются оспорить местные законы.

Данный иск призван положить конец «разрушительным действиям политиков и восстановить верховенство федерального иммиграционного законодательства», сказано в тексте судебного обращения властей США.

Ранее агентство Bloomberg написало, что администрация Трампа планирует резко ускорить процесс депортации мигрантов с помощью отклонения дел о предоставлении политического убежища без полноценного слушания.

До этого появилась информация, что администрация главы Штатов намерена в течение первого года пребывания у власти депортировать до одного миллиона мигрантов.