Беспилотник сбили еще в одном российском регионе

Губернатор Богомаз: Система ПВО сбила БПЛА в Брянской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Брянской областью. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах», — написал губернатор Брянской области.

Ранее система ПВО сбила БПЛА еще в одном российском регионе. Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате разрушений и пострадавших нет.