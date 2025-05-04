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07:24, 4 мая 2025Россия

Беспилотник сбили еще в одном российском регионе

Губернатор Богомаз: Система ПВО сбила БПЛА в Брянской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Брянской областью. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах», — написал губернатор Брянской области.

Ранее система ПВО сбила БПЛА еще в одном российском регионе. Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате разрушений и пострадавших нет.

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