Беженка из Дзержинска в ДНР: Бойцы ВСУ взрывали дома с мирными жителями

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) подрывали дома с мирными жителями в подвалах. Об этом сообщила пожелавшая сохранить анонимность беженка из Дзержинска (украинское название — Торецк) в Донецкой народной республике (ДНР), ее слова приводит РИА Новости.

По словам женщины, взрывавшие перегородки между домами солдаты ВСУ могли преследовать цель незаметного перемещения между зданиями. При этом украинцы не предупреждали остающихся в подвалах людей.

«Не предупреждали, конечно, никто никого не предупреждал. Мы просто по факту потом догадывались, что они проходили в другую часть здания», — заявила беженка.

Ранее сообщалось, что Украина за сутки тридцать раз обстреляла левый берег Днепра в Херсонской области.