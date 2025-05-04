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16:12, 4 мая 2025Россия

Два человека пострадали при атаке БПЛА в Курской области

Хинштейн: В результате атаки БПЛА в Курской области пострадали две женщины
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Два человека пострадали в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По информации чиновника, целью атаки стала деревня Будище Большесолдатского района. В результате две женщины — 1979 и 1972 года рождения — получили травмы средней степени тяжести: первая — минно-взрывную, закрытую черепно-мозговую и акубаротравму, а вторая — минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение головы. В данный момент пострадавшие находятся под наблюдением врачей в Курской областной больнице.

Хинштейн назвал пострадавших очередными жертвами украинских преступников и призвал местных жителей не возвращаться на приграничные территории до тех пор, пока там окончательно не станет безопасно.

Ранее в этот же день стало известно, что в результате атаки ВСУ на Курскую область загорелась заправка. Возгорание удалось потушить за 10 минут.

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