Два человека пострадали при атаке БПЛА в Курской области

Хинштейн: В результате атаки БПЛА в Курской области пострадали две женщины

Два человека пострадали в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По информации чиновника, целью атаки стала деревня Будище Большесолдатского района. В результате две женщины — 1979 и 1972 года рождения — получили травмы средней степени тяжести: первая — минно-взрывную, закрытую черепно-мозговую и акубаротравму, а вторая — минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение головы. В данный момент пострадавшие находятся под наблюдением врачей в Курской областной больнице.

Хинштейн назвал пострадавших очередными жертвами украинских преступников и призвал местных жителей не возвращаться на приграничные территории до тех пор, пока там окончательно не станет безопасно.

Ранее в этот же день стало известно, что в результате атаки ВСУ на Курскую область загорелась заправка. Возгорание удалось потушить за 10 минут.