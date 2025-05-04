Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:32, 4 мая 2025Бывший СССР

Эстония открыла погранпереход в Нарве

На границе с Эстонией собралась очередь после военных учений
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Степанов / РИА Новости

Эстония после трехдневного перерыва, 3 мая,, открыла международный пункт пропуска на границе с Россией в Нарве. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что в течение дня время ожидания с эстонской стороны составляло от 3,5 до 8 часов. Первые желающие пересечь границу начали вставать в очередь еще в 02:00 ночи, официально погранпереход работает с 07:00.

30 апреля власти Эстонии закрыли границу для проведения совместных учений погранохраны, полиции, Сил обороны и добровольцев Кайтселийта (Союз обороны). На мосту же отрабатывалась эвакуация жителей Нарвы при угрозе войны.

Ранее глава эстонского Генштаба Вахур Карус заявил о планах создать в Нарве военную базу. По его словам, Силы обороны Эстонии хотят послать сигнал жителям Нарвы, что в городе должно быть сильное военное присутствие.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны заявило об уничтожении украинских беспилотников над Мурманской областью

    Член ЦК КПРФ закрыл страницы в соцсетях после смертельного ДТП

    Президент Мексики отвергла идею о размещении в стране войск США

    В Минфине Сербии высказались насчет поездки Вучича в Москву 9 мая

    Глава Офиса Зеленского опубликовал картинку горящего Кремля

    В России захотели вернуть оценки за поведение в школах

    В Госдуме прокомментировали парад в Лондоне в честь 80-летия Победы

    В Петербурге подожгли дверь квартиры сооснователя Versus Battle

    Российские инструкторы помогли отбить атаку боевиков в африканской стране

    Член ЦК КПРФ на красном спорткаре устроил ДТП со смертельным исходом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости