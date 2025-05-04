Эстония открыла погранпереход в Нарве

На границе с Эстонией собралась очередь после военных учений

Эстония после трехдневного перерыва, 3 мая,, открыла международный пункт пропуска на границе с Россией в Нарве. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что в течение дня время ожидания с эстонской стороны составляло от 3,5 до 8 часов. Первые желающие пересечь границу начали вставать в очередь еще в 02:00 ночи, официально погранпереход работает с 07:00.

30 апреля власти Эстонии закрыли границу для проведения совместных учений погранохраны, полиции, Сил обороны и добровольцев Кайтселийта (Союз обороны). На мосту же отрабатывалась эвакуация жителей Нарвы при угрозе войны.

Ранее глава эстонского Генштаба Вахур Карус заявил о планах создать в Нарве военную базу. По его словам, Силы обороны Эстонии хотят послать сигнал жителям Нарвы, что в городе должно быть сильное военное присутствие.