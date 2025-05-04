Глава парламента Крыма оценил слова Рубио о границах Украины

Глава парламента Крыма Константинов: Рубио объективно оценил границы Украины

Глава крымского парламента Владимир Константинов счел объективной оценкой заявление госсекретаря США Марко Рубио о границах Украины. Об этом он заявил в разговоре с агентством РИА Новости.

Председатель Госсовета Крыма прокомментировал слова Рубио о том, что у Украины не получится вернуться к границам, которые существовали до 2014 года. «В заявлении Рубио звучит объективная оценка сложившейся реальности», — отметил Константинов. Он добавил, что российский статус Крыма, а также ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей является объективной реальностью и никому не стоит иметь иллюзий на этот счет.

«А есть ли смысл их официального признания? Если пообщаться с людьми, у них не стоит этот вопрос. Признает их кто-то, не признает — их это не особо беспокоит. Это уже Россия и всегда Россией останется, кто бы что ни признавал», — заключил глава парламента.

Ранее в этот же день аналогичную точку зрения высказал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. По его мнению, слова Рубио о невозврате границ Украины представляют собой трезвый взгляд на текущую ситуацию. Парламентарий уточнил, что на данный момент от Украины осталась лишь территория.