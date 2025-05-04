В Госдуме согласились со словами Рубио о границах Украины

Депутат Шеремет назвал слова Рубио о невозврате границ Украины трезвым взглядом

Слова госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио о том, что Украина не сможет вернуть границы, существовавшие до 2014 года, являются трезвым взглядом на текущую ситуацию. Такое мнение выразил в разговоре с РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

«Рубио прав, — согласился парламентарий. — Государственность Украины попрана в угоду интересам западных ее так называемых партнеров. Сегодня от Украины осталась лишь территория».

По его словам, что бы ни обещал украинцам лидер республики Владимир Зеленский, ни о каком возврате Украины к границам 1991 года не может идти речи. «Все это блеф, и в США это прекрасно осознают», — подчеркнул Шеремет.

Депутат добавил, что Россия не намерена торговать своими территориями и будет защищать народы, которые выбрали общий с ней путь развития.

Ранее Рубио отказался называть разрешение конфликта на Украине главной задачей Вашингтона. Он объяснил, что то, что происходит сейчас с Китаем, «важнее для будущего мира».