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02:42, 4 мая 2025Россия

В Госдуме согласились со словами Рубио о границах Украины

Депутат Шеремет назвал слова Рубио о невозврате границ Украины трезвым взглядом
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Слова госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио о том, что Украина не сможет вернуть границы, существовавшие до 2014 года, являются трезвым взглядом на текущую ситуацию. Такое мнение выразил в разговоре с РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

«Рубио прав, — согласился парламентарий. — Государственность Украины попрана в угоду интересам западных ее так называемых партнеров. Сегодня от Украины осталась лишь территория».

По его словам, что бы ни обещал украинцам лидер республики Владимир Зеленский, ни о каком возврате Украины к границам 1991 года не может идти речи. «Все это блеф, и в США это прекрасно осознают», — подчеркнул Шеремет.

Депутат добавил, что Россия не намерена торговать своими территориями и будет защищать народы, которые выбрали общий с ней путь развития.

Ранее Рубио отказался называть разрешение конфликта на Украине главной задачей Вашингтона. Он объяснил, что то, что происходит сейчас с Китаем, «важнее для будущего мира».

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