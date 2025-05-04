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08:20, 4 мая 2025Мир

Глава Пентагона Хегсет встретится с Нетаньяху

Axios: Хегсет посетит Израиль и встретится с Нетаньяху
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Пит Хегсет

Пит Хегсет. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Глава Пентагона Пит Хегсет в понедельник, 12 мая, нанесет свой первый рабочий визит в качестве главы Пентагона в Израиль. Там он встретится с премьером страны Биньямином Нетаньяху, информирует портал Axios.

«Хегсет планирует отправиться в Израиль перед поездкой президента Трампа на Ближний Восток... Это будет первая поездка Хегсета в Израиль с того момента, как он занял свой пост...», — сказано в статье.

В Израиль Хегсет прибудет 12 мая. Кроме Нетаньяху, он встретится с министром обороны страны Исраэлем Кацем.

Ранее телеканал NBC News сообщил, что Пит Хегсет на фоне скандалов с утечками информации и внутренних конфликтов в Пентагоне становится «непредсказуемым» и кажется все более «неуверенным» в своей работе и положении в администрации. Журналисты считают, что Хегсет хочет, чтобы президент Штатов Дональд Трамп видел его как «бойца» на фоне негативных сообщений, и уделяет больше внимания публичным выступлениям.

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