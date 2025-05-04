Китай заявил о планах поддерживать многополярность мира вместе с Россией

Китай будет вместе с Россией поддерживать равноправную многополярность в мире. Об этих планах Пекина заявили в Министерстве иностранных дел Китайской народной республики, заявление приводит РИА Новости.
Представители КНР отдельно отметили, что Китай будет противостоять односторонним действиям на мировой арене, а также политике запугивания
В стране ожидают, что консенсус Москвы и Пекина позволит двум странам сотрудничать во всех областях.
Ранее в КНР напомнили о вкладе советского и китайского народов в победу над фашизмом.