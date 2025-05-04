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16:40, 4 мая 2025Мир

Китай заявил о планах поддерживать многополярность мира вместе с Россией

МИД КНР: Китай будет вместе с Россией поддерживать равноправную многополярность
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: China Daily CDIC / Reuters

Китай будет вместе с Россией поддерживать равноправную многополярность в мире. Об этих планах Пекина заявили в Министерстве иностранных дел Китайской народной республики, заявление приводит РИА Новости.

Представители КНР отдельно отметили, что Китай будет противостоять односторонним действиям на мировой арене, а также политике запугивания

В стране ожидают, что консенсус Москвы и Пекина позволит двум странам сотрудничать во всех областях.

Ранее в КНР напомнили о вкладе советского и китайского народов в победу над фашизмом.

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