Китай заявил о планах поддерживать многополярность мира вместе с Россией

МИД КНР: Китай будет вместе с Россией поддерживать равноправную многополярность

Китай будет вместе с Россией поддерживать равноправную многополярность в мире. Об этих планах Пекина заявили в Министерстве иностранных дел Китайской народной республики, заявление приводит РИА Новости.

Представители КНР отдельно отметили, что Китай будет противостоять односторонним действиям на мировой арене, а также политике запугивания

В стране ожидают, что консенсус Москвы и Пекина позволит двум странам сотрудничать во всех областях.

Ранее в КНР напомнили о вкладе советского и китайского народов в победу над фашизмом.