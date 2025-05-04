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02:07, 4 мая 2025Бывший СССР

На Украине заявили о бедственном положении Зеленского

Депутат Дубинский: Зеленский может оставаться у власти, продавая людям войну
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Jose Luis Magana / AP

Украинский лидер Владимир Зеленский может удерживать свой рейтинг и сохранять власть, только «продавая войну» своему населению. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

«Ему нечего продавать людям, кроме моря крови», — считает политик.

По мнению Дубинского, сразу после окончания боевых действий рейтинг Зеленского вернется на крайне низкий уровень, на котором он был до начала конфликта.

Ранее Дубинский рассказал, что в случае если Владимир Зеленский в результате опросов получит низкие рейтинги, украинских социологов могут мобилизовать и отправить в окопы. Он добавил, что положение украинских социологов ухудшилось после того, как США перестали финансировать отдельные программы USAID и администрация Зеленского осталась единственным клиентом социологических служб на Украине.

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