Депутат Дубинский: Зеленский может оставаться у власти, продавая людям войну

Украинский лидер Владимир Зеленский может удерживать свой рейтинг и сохранять власть, только «продавая войну» своему населению. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

«Ему нечего продавать людям, кроме моря крови», — считает политик.

По мнению Дубинского, сразу после окончания боевых действий рейтинг Зеленского вернется на крайне низкий уровень, на котором он был до начала конфликта.

Ранее Дубинский рассказал, что в случае если Владимир Зеленский в результате опросов получит низкие рейтинги, украинских социологов могут мобилизовать и отправить в окопы. Он добавил, что положение украинских социологов ухудшилось после того, как США перестали финансировать отдельные программы USAID и администрация Зеленского осталась единственным клиентом социологических служб на Украине.