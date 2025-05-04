Напавшая на Кадышеву россиянка объяснилась

Напавшая на певицу Кадышеву зрительница обвинила журналистов в подстрекательстве

Напавшая на народную артистку России Надежду Кадышеву зрительница обвинила журналистов в подстрекательстве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам россиянки, с ней связались корреспонденты неназванного издания и предложили записать эксклюзивный материал — от женщины требовалось «получить объяснения» от Кадышевой по поводу якобы имеющего место разлада в ее семье.

«Мне позвонили, сказали поехать на концерт к Надежде Кадышевой, надо будет ей сказать, что у вас такое творится в семье, а вы молчите», — объяснилась напавшая на певицу.

Она добавила, что на концерте ей давал инструкции представитель связавшихся с ней «журналистов».

Об инциденте с участием Кадышевой стало известно ранее 4 мая. Момент нападения на певицу попал на видео.