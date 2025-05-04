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08:05, 4 мая 2025Россия

Ночью ВСУ атаковали три региона России

Минобороны: Ночью над тремя регионами России уничтожили 13 украинских дронов
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь нейтрализовали 13 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) над тремя регионами РФ. Подробности об уничтожении дронов раскрыли в Telegram-канале Минобороны.

«За период с 21:15 по московскому времени 3 мая до 05:15 по московскому времени 4 мая дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточнили в оборонном ведомстве.

В сообщении указано, что 11 беспилотников были сбиты в небе над Ростовской областью, также были предотвращены атаки одного дрона на Белгородскую, другого — на Брянскую область.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинских безэкипажных катеров в Черном море. Они были ликвидированы дежурными огневыми средствами Черноморского флота.

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