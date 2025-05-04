Ночью ВСУ атаковали три региона России

Минобороны: Ночью над тремя регионами России уничтожили 13 украинских дронов

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь нейтрализовали 13 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) над тремя регионами РФ. Подробности об уничтожении дронов раскрыли в Telegram-канале Минобороны.

«За период с 21:15 по московскому времени 3 мая до 05:15 по московскому времени 4 мая дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточнили в оборонном ведомстве.

В сообщении указано, что 11 беспилотников были сбиты в небе над Ростовской областью, также были предотвращены атаки одного дрона на Белгородскую, другого — на Брянскую область.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинских безэкипажных катеров в Черном море. Они были ликвидированы дежурными огневыми средствами Черноморского флота.