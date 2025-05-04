Ограничения на полеты ввели в двух российских аэропортах

Росавиация сообщила о введении временных ограничений в аэропортах Архангельска

Временные ограничения ввели в двух архангельских аэропортах. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Речь идет об авиагаванях Талаги и Васьково. Отмечается, что они временно не принимают и не отправляют авиарейсы.

За воскресенье, 4 мая, это не первый случай изменения работы российских аэропортов. Ограничения вводились в аэропорту Внуково в Москве и в Петрозаводске. В Росавиации уточняли, что такие меры были необходимы для обеспечения безопасности гражданских полетов.