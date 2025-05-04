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18:18, 4 мая 2025Путешествия

В аэропорту Петрозаводска сняли временные ограничения на полеты

Росавиация сообщила о снятии временных ограничений в аэропорту Петрозаводска
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Игорь Подгорный / ТАСС

В аэропорту Петрозаводска сняли временные ограничения, которые были введены ранее для обеспечения безопасности полетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В аэропорту Петрозаводска в 17:35 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — сказано в публикации.

Кореняко уточнил, что временные ограничения в авиагавани Петрозаводска на прием и выпуск самолетов вводились для обеспечения безопасности гражданских полетов. Ограничения были введены в 15:49 по московскому времени.

В воскресенье, 4 мая, ограничения также вводились на работу московского аэропорта Внуково. В Росавиации объяснили такую меру обеспечением безопасности полетов гражданских воздушных судов. Ограничения действовали порядка полутора часов.

28 апреля такие же меры были введены в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля. Менее чем через час ограничения были сняты.

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