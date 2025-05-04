В аэропорту Петрозаводска ввели ограничения

Росавиация сообщила о введении временных ограничений в аэропорту Петрозаводска

В аэропорту Петрозаводска для обеспечения безопасности ввели временные ограничения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения — с 15:49 мск — введены на работу аэропорта Петрозаводск», — говорится в публикации.

Уточняется, что аэровокзал временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

В воскресенье, 4 мая, ограничения также вводились на работу московского аэропорта Внуково. В Росавиации объяснили такую меру обеспечением безопасности полетов гражданских воздушных судов. Ограничения действовали порядка полутора часов.

28 апреля аналогичные меры были введены в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля. Менее чем через час ограничения были сняты.