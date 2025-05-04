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11:37, 4 мая 2025Путешествия

В аэропорту Внуково сняли ограничения на полеты

Росавиация сняла временные ограничения на полеты в аэропорту Внуково
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Росавиация утром в воскресенье, 4 мая, сняла временные ограничения на полеты в аэропорту Внуково. Об этом в Telegram сообщил официальный представитель ведомства Артем Кореняко.

«В аэропорту Внуково в 10:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации. Уточняется, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ограничения полетов были введены в аэропорту Внуково в 09:06 по Москве. «Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — уточнил тогда Кореняко.

28 апреля аналогичные меры были введены в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля. Менее чем через час ограничения были сняты.

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