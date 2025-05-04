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09:29, 4 мая 2025Спорт

Определился победитель юниорского чемпионата мира по хоккею

Сборная Канады выиграла юниорский чемпионат мира по хоккею
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jerome Miron / Imagn Images / Reuters

Сборная Канады выиграла юниорский чемпионат мира по хоккею 2025 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале канадцы победили сборную Швеции. Встреча завершилась с разгромным счетом 7:0. Дубль на счету Брэди Мартина, еще по одной заброшенной шайбе в активе Ксавье Вильнева, Джексона Смита, Итана Цата, Брэйдена Кутса и Джека Несбитта.

Турнир проходил во Фриско (США). Хозяева заняли третье место, обыграв команду Словакии (4:3 ОТ).

Сборная России не принимала участие в турнире по решению Международной федерации хоккея (IIHF). Отечественные команды не выступают на соревнованиях под эгидой организации с 2022 года.

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