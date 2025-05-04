Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:37, 4 мая 2025Мир

Поезда столкнулись на вокзале в европейской стране

Digi 24: В Румынии два поезда столкнулись на вокзале города Констанца
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: digi24.ro

В Румынии 24 человека пострадали в результате столкновения двух поездов. Об этом сообщает телеканал Digi 24.

Инцидент произошел 4 мая на железнодорожном вокзале города Констанца в регионе Добруджа. По данным полиции, в результате происшествия пострадали 24 человека. Семеро были доставлены в больницу с различными травмами. Еще 17 пострадавших были осмотрены медиками на месте, госпитализация им не понадобилась.

При этом министр транспорта и инфраструктуры европейской страны Сорин Гриндяну заявил на своей странице в соцсети, что во время происшествия никто серьезно не пострадал. Как уточняет РИА Новости, в Национальной компании железных дорог Румынии сообщили, что пассажирский поезд IR 1586 готовился к отправлению со станции, когда с ним столкнулся поезд IR 1688, выполнявший «маневр для изменения маршрута».

Ранее сообщалось, что в Белоруссии пассажирский поезд столкнулся со стадом коров. По данным пресс-центра Белорусской железной дороги инцидент произошел на перегоне Оболь-Глушанино поздно вечером в четверг, 1 мая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В аэропорту Петрозаводска ввели ограничения

    Интенсивность ударов ВСУ по Кинбурнской косе объяснили

    Стало известно о планах передать Украине еще два ЗРК Patriot

    Украинские войска впервые вступили в бой со своими заградотрядами

    Китай заявил о планах поддерживать многополярность мира вместе с Россией

    Поезда столкнулись на вокзале в европейской стране

    Напавшая на Кадышеву россиянка объяснилась

    Российские войска уничтожили технику и склад ВСУ в районе Славянска

    Армия США занялась созданием новых мобильных подразделений на случай конфликта с Китаем

    Президент Кубы прибыл в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости