Поезда столкнулись на вокзале в европейской стране

Digi 24: В Румынии два поезда столкнулись на вокзале города Констанца

В Румынии 24 человека пострадали в результате столкновения двух поездов. Об этом сообщает телеканал Digi 24.

Инцидент произошел 4 мая на железнодорожном вокзале города Констанца в регионе Добруджа. По данным полиции, в результате происшествия пострадали 24 человека. Семеро были доставлены в больницу с различными травмами. Еще 17 пострадавших были осмотрены медиками на месте, госпитализация им не понадобилась.

При этом министр транспорта и инфраструктуры европейской страны Сорин Гриндяну заявил на своей странице в соцсети, что во время происшествия никто серьезно не пострадал. Как уточняет РИА Новости, в Национальной компании железных дорог Румынии сообщили, что пассажирский поезд IR 1586 готовился к отправлению со станции, когда с ним столкнулся поезд IR 1688, выполнявший «маневр для изменения маршрута».

Ранее сообщалось, что в Белоруссии пассажирский поезд столкнулся со стадом коров. По данным пресс-центра Белорусской железной дороги инцидент произошел на перегоне Оболь-Глушанино поздно вечером в четверг, 1 мая.