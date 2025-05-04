Президент Кубы анонсировал визит в Москву

Президент Кубы Диас-Канель сообщил об отправке в Москву на День Победы

Президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил, что отправился в Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. Визит политик анонсировал на своей странице в социальной сети X.

«Через несколько часов мы будем в любимой России, чтобы присутствовать на праздновании 80-летия победы над фашизмом и 65-летия восстановления отношений между нашими двумя народами. Это честь», — написал Диас-Канель.

Ранее в Кремле сообщили, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подтвердил свое участие в мероприятиях в честь Дня Победы в Москве.