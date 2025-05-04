Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:50, 4 мая 2025Россия

Путин назвал взаимовыручку и дружбу в годы ВОВ основой отношений Москвы и Баку

Путин: Дружба и взаимовыручка в годы ВОВ стала основой отношений Москвы и Баку
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Традиции дружбы и взаимовыручки, проявленные во время Великой Отечественной войны (ВОВ), стали надежной основой для отношений Москвы и Баку. Об этом президент РФ Владимир Путин написал в поздравительном письме, направленном главе азербайджанского государства Ильхаму Алиеву по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

«Славные традиции дружбы и взаимовыручки, закаленные в те нелегкие годы, будут и впредь служить надежной основой для развития дружественных, союзнических отношений между Россией и Азербайджаном», — отметил Путин.

Помимо этого, президент России поздравил Алиева с 80-летием Победы. Путин также направил пожелания крепкого здоровья, мира и долгих лет жизни всем ветеранам, проживающим на территории Азербайджана.

Ранее Владимир Путин вспомнил о письме своего деда времен Великой Отечественной войны. По словам главы государства, оно помогло ему иначе взглянуть на события тех лет. Президент РФ признался, что ему казалось, что он все знает, однако во время чтения осознал «ткань» происходивших тогда событий.

До этого Путин заявил, что День Победы — святой праздник для России и других постсоветских стран.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В мирной сделке нашли выгодную для Киева лазейку. Украина сможет возобновить агрессию против России, если Запад не признает Крым

    В Госдуме назвали Зеленского преступником из-за его слов о параде Победы

    Раскрыто состояние пострадавших при наезде авто в международном аэропорту Филиппин

    Глава Минобороны Индии пропустит парад Победы в Москве из-за теракта

    Вице-спикер парламента Словакии предупредил о новой мировой войне

    Зеленский заявил о желании западных стран оставить Украину один на один с Россией

    Путин назвал взаимовыручку и дружбу в годы ВОВ основой отношений Москвы и Баку

    Способ борьбы с безэкипажными катерами раскрыли

    Беженец из Дзержинска рассказал об убивавших мирных жителей бойцах ВСУ

    В молдавском учебнике по истории обнаружилось отрицание молдаван как нации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости