Путин назвал взаимовыручку и дружбу в годы ВОВ основой отношений Москвы и Баку

Путин: Дружба и взаимовыручка в годы ВОВ стала основой отношений Москвы и Баку

Традиции дружбы и взаимовыручки, проявленные во время Великой Отечественной войны (ВОВ), стали надежной основой для отношений Москвы и Баку. Об этом президент РФ Владимир Путин написал в поздравительном письме, направленном главе азербайджанского государства Ильхаму Алиеву по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

«Славные традиции дружбы и взаимовыручки, закаленные в те нелегкие годы, будут и впредь служить надежной основой для развития дружественных, союзнических отношений между Россией и Азербайджаном», — отметил Путин.

Помимо этого, президент России поздравил Алиева с 80-летием Победы. Путин также направил пожелания крепкого здоровья, мира и долгих лет жизни всем ветеранам, проживающим на территории Азербайджана.

Ранее Владимир Путин вспомнил о письме своего деда времен Великой Отечественной войны. По словам главы государства, оно помогло ему иначе взглянуть на события тех лет. Президент РФ признался, что ему казалось, что он все знает, однако во время чтения осознал «ткань» происходивших тогда событий.

До этого Путин заявил, что День Победы — святой праздник для России и других постсоветских стран.