Раскрыто состояние пострадавших при наезде авто в международном аэропорту Филиппин

ABS-CBN: 2 человека погибли, 3 пострадали при наезде авто в аэропорту Манилы

Два человека погибли, в том числе пятилетняя девочка, еще трое пострадали при наезде автомобиля на территории международного аэропорта Манилы имени Ниноя Акино (Филиппины). Данные о состоянии пострадавших и числе жертв раскрыл телеканал ABS-CBN News.

Национальная полиция страны сообщила, что водитель машины Ford Everest высадил пассажира, после этого перед ним внезапно проехало другое авто и он, не справившись с управлением и перепутав педали газа и тормоза, протаранил ограждение и врезался в стену у входа в первый терминал воздушной гавани.

Троих пострадавших госпитализировали. «Люди, получившие травмы, в настоящее время проходят лечение. Водитель, ставший участником инцидента, находится под стражей в полиции», — указал министр транспорта Вивенсио Дизон.

Ранее появилось видео, как автомобиль врезался в здание аэропорта. Сведений об ограничении работы воздушной гавани не поступало.