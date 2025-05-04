Российский биатлонист рассказал о пристрастии к азартным играм

Российский биатлонист Вагин рассказал о пристрастии к онлайн-покеру

Российский биатлонист Алексей Вагин рассказал о пристрастии к онлайн-покеру. Его слова приводит Sport24.

Вагин заявил, что последний раз играл в феврале, когда пропускал соревнования из-за болезни. По словам спортсмена, игрой в покер он убивал время.

«Это не похоже на то, что я испытываю в спорте. Тут мыслительные процессы большие, азарт, волнение есть. Если честно, сложно объяснить, что я чувствую во время игры», — поделился Вагин.

Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению Международного союза биатлонистов (IBU). Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.