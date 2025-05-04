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10:29, 4 мая 2025Спорт

«Шахтер» впервые в XXI веке не сыграет в Лиге чемпионов

Украинский «Шахтер» впервые в XXI веке не сыграет в Лиге чемпионов
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Украинский футбольный клуб «Шахтер» впервые в XXI веке не сыграет в Лиге чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Это стало известно после того, как киевское «Динамо» победило «Ингулец» (4:0) в матче 27-го тура чемпионата Украины. Благодаря этому столичная команда оторвалась на десять очков за три тура до конца чемпионата Украины и оказалась недосягаемой для «Шахтера».

Таким образом, «Шахтер» потерял шансы на выступление в Лиге чемпионов, поскольку от Украины в турнире выступает одна команда. Чемпион страны начнет путь в ЛЧ со второго квалификационного раунда.

В текущем сезоне «Шахтер» занял 27-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов и не смог выйти в плей-офф. Клуб пропустит розыгрыш ЛЧ впервые с сезона-1999/2000.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи.

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