Сотни человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в европейской столице

РИА Новости: Сотни человек пришли на акцию «Бессмертный полк» в Риме

Несколько сотен человек приняли участие в акции «Бессмертный полк», которая прошла в Риме. Об этом сообщает РИА Новости.

Акция прошла утром в воскресенье, 4 мая, на площади около Большого цирка. Участники митинга собрались у памятника революционеру Джузеппе Маццини с фотографиями участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Кроме того, пришедшие на акцию в европейской столице люди несли красные флаги, а также флаги России, ДНР и ЛНР. Ведущие к монументу ступени стали импровизированной сценой для активистов. Между их выступлениями устраивались музыкальные и поэтические номера.

В интервью российскому информационному агентству одна из организаторов митинга, Тамара Джуранова, заявила, что поучаствовать в «Бессмертном полку» в Риме могли не только итальянцы, но и «нормальные, адекватные украинцы». «Мы народный полк. Мы выходим на площади, не прячемся и показываем свою позицию. С нами много итальянцев, которые не приняли этого всеобщего помешательства и вместе с нами стоят на страже правды, справедливости, истории, памяти наших предков и наших ребят», — сказала Джуранова и отметила, что в Риме акция проводится уже в девятый раз.

Как пишет РИА Новости, еще около 200 человек приняли участие в «Бессмертном полку» в Неаполе. Там акция прошла в историческом центре города.

Ранее сообщалось, что в столице США Вашингтоне впервые за шесть лет прошла акция «Бессмертный полк». К участию в акции был привлечен американский оркестр, исполнивший песни военных лет.