Стало известно о смерти трех строителей при сходе грунта в российском городе

Экстренные службы сообщили о смерти трех рабочих под завалами в Геленджике

Троих рабочих, попавших под сход грунта на стройке в Геленджике, не удалось спасти. Об их смерти стало известно из сообщения экстренных служб города, заявление приводит РИА Новости.

По информации агентства, из четырех оказавшихся под завалами строителей удалось спасти лишь одного.

В субботу, 3 мая, в Геленджике на Портовой улице во время строительно-монтажных работ произошел «каменно-скальный обвал грунта».

Ранее сообщалось, что гигантские валуны рухнули на проезжающие по трассе машины в российском регионе.