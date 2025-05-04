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15:45, 4 мая 2025Россия

Стало известно о смерти трех строителей при сходе грунта в российском городе

Экстренные службы сообщили о смерти трех рабочих под завалами в Геленджике
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Троих рабочих, попавших под сход грунта на стройке в Геленджике, не удалось спасти. Об их смерти стало известно из сообщения экстренных служб города, заявление приводит РИА Новости.

По информации агентства, из четырех оказавшихся под завалами строителей удалось спасти лишь одного.

В субботу, 3 мая, в Геленджике на Портовой улице во время строительно-монтажных работ произошел «каменно-скальный обвал грунта».

Ранее сообщалось, что гигантские валуны рухнули на проезжающие по трассе машины в российском регионе.

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