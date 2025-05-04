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21:22, 4 мая 2025Мир

В Финляндии произошла утечка водорода на атомной электростанции

На финской АЭС «Ловииса» произошла утечка водорода на втором энергоблоке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

В Финляндии на втором энергоблоке атомной электростанции «Ловииса» произошла утечка водорода, об этом сообщает издание Ilta-Sanomat со ссылкой на компанию Fortum, которой принадлежит АЭС.

Отмечается, что утечку обнаружили в одном из четырех теплообменников генератора, он был выведен из эксплуатации, а второй энергоблок перевели на сниженную в половину мощность.

«Потребление водорода генератором начало увеличиваться 3 мая, что является признаком утечки водорода», — уточнили в Fortum. Там добавили, что угрозы для людей и окружающей среды не возникло. Газета также уточнила, что на АЭС ведутся работы по модернизации, чтобы продлить срок эксплуатации станции до 2050 года.

Ранее береговая охрана Финляндии сообщила о якобы спасении российского нефтяного танкера, который мог сесть на мель в международных водах в районе маяка Кольбодегрунд.

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