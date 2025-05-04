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09:09, 4 мая 2025Россия

В Госдуме назвали Зеленского преступником из-за его слов о параде Победы

Депутат Шеремет: Зеленский показывает себя в качестве трусливого преступника
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Украинский лидер Владимир Зеленский своими угрозами лидерам, которые приедут в Москву на Парад Победы, показывает себя в качестве трусливого преступника и террориста. Об этом рассказал депутат Госдумы Михаил Шеремет, пишет РИА Новости.

«Зеленский ведет себя как трусливый преступник, угробивший сотни тысяч жизней мирного украинского населения в некогда процветающей стране», — посетовал Шеремет.

Депутат также добавил, что угрозы Зеленского в адрес мировых лидеров ставят его в один ряд с кровожадными международными террористами.

Накануне Владимир Зеленский предупредил мировых лидеров о возможной опасности 9 Мая в РФ. Он заявил, что Киев отказывается гарантировать другим странам безопасность их представителей во время запланированных поездок на парад Победы в Москве.

В свою очередь, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал в соцсетях картинку горящего Кремля. На изображении также есть надпись: «Этот день мы приближали, как могли».

Ранее в Кремле раскрыли цель предложенного Киеву на 9 Мая перемирия. Как уточнялось, это было тестовой проверкой готовности украинской стороны к поиску путей устойчивого мира.

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