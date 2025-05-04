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02:08, 4 мая 2025Бывший СССР

В Киеве произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

В Киеве и области произошли взрывы на фоне воздушной тревоги
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве и Киевской области произошли взрывы на фоне объявленной ранее воздушной тревоги. Об этом сообщили украинские СМИ.

В частности, издание «Общественное» в своем Telegram-канале сообщило, что воздушная тревога в Киеве была объявлена в 0:21 по мск. После этого «Страна.ua» сообщила о том, что украинскую столицу якобы атаковали дроны, обломки которых упали в Шевченковском, Оболонском и Святошинском районах.

В ночь на 3 мая сообщалось о взрыве в Киеве. Мэр города Виталий Кличко предупредил жителей о работе систем противовоздушной обороны (ПВО), призвав находиться в укрытиях.

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