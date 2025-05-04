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08:23, 4 мая 2025Наука и техника

В США предупредили об угрожающих миру опасных грибах-убийцах

FT: Грибок Aspergillus начнет угрожать миллионам людей из-за изменения климата
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Public Domain

Грибок Aspergillus начнет угрожать здоровью миллионов людей из-за изменений климата, которые способствуют его размножению. О последствиях повышения температуры на планете в виде опасных грибов-убийц предупредила американская газета Financial Times (FT).

«Грибы-убийцы будут распространяться по мере потепления климата», — уточняется в материале. Там также говорится о том, что грибок Aspergillus ежегодно заражает миллионы людей, а повышение температуры увеличивают географию потенциально смертельных патогенов, в том числе грибковых инфекций, которые устойчивы к медикаментам.

По мнению ученых, мир приближается к «переломному моменту» в распространении таких патогенов. При этом более 90 процентов видов грибов еще не изучены. Летальный исход от инвазивных грибковых инфекций наступает в порядка 3,8 миллиона случаев каждый год, особо опасен аспергиллез для людей с ослабленным иммунитетом.

В результате один из самых опасных грибков в мире может распространиться на 77 процентов новых территорий к 2100 году, если страны продолжат использовать ископаемое топливо. Это приведет к еще девяти миллионам зараженных в государствах Европы, говорится в статье.

Ранее сообщалось, что климатический кризис грозит безопасности мировой цепочки поставок донорской крови. Экстремальные погодные условия могут препятствовать системе сбора, проверки, транспортировки и хранения биоматериала.

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