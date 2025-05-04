Внешность похудевшей певицы Деми Ловато на новом фото взволновала фанатов

Внешность американской певицы, актрисы и автора песен Деми Ловато на новом фото взволновала фанатов. Соответствующая публикация и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

32-летняя знаменитость позировала в струящейся синей юбке, декорированной поясом, и черной футболке с принтом. При этом звезда распустила завитые в крупные локоны темные волосы и нанесла макияж в нюдовых оттенках.

Пользователи сети раскритиковали фигуру звезды после похудения, обвинив ее в приеме препарата для лечения диабета «Оземпик». «Дорогая, просто прекрати принимать "Озэмпик"», «Деми, прекрати худеть, ты уже много лет идеальна, пожалуйста, сохраняй свои изгибы», «У нее на щеках озэмпиковские следы», — возмутились они.

В мае 2024 года певица Деми Ловато показала лицо без макияжа на отдыхе. Знаменитость разместила снимки, на одном из которых предстала с возлюбленным, музыкантом Джорданом Лютесом.