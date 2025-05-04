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07:51, 4 мая 2025Бывший СССР

Военкоры рассказали о «скале» из тел солдат элитного полка ВСУ

Военкоры рассказали о скале из тел погибших солдат элитного полка ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Солдаты батальона «Сибирские медведи» российской армии встретились в бою с бойцами 425-го элитного штурмового полка «Скала» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом Telegram-канал «Бешеные псы».

По словам авторов, после битвы от украинских солдат осталась только «скала из тел». Отмечается, что Российская армия пробила оборонительные позиции полка. Однако украинские военные отказались сдаться в плен и вступили в бой с «Сибирскими медведями». «В итоге были полностью уничтожены, образовав собой "скалу" из трупов», — говорится в сообщении.

Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что в ходе захвата территорий Курской области иностранные наемники, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины, проявили особую жестокость по отношению к мирному населению.

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