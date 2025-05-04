Захарова высказалась о параде в честь 80-летия Победы в Лондоне с участием ВСУ

Представитель МИД РФ Захарова: ВСУ позвали на парад в Лондоне от отчаяния

Бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) позвали на парад в Лондоне в честь 80-летия Победы от отчаяния и безнадеги. Об этом заявил представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводит «Российская газета».

По словам Захаровой, отчаяние Запада связано с тем, что Евросоюзу не удалось нанести России стратегическое поражение. Она отметила, что участие ВСУ дискредитирует мероприятие.

«В глазах мирового большинства это будет "парад" идеологических потомков нацистов, коллаборационистов, преступников, ответственных за холокост и геноцид советского народа. Англосаксы хотели нанести России "стратегическое поражение", а поразили сами себя», — высказалась дипломат.

Ранее в Госдуме назвали фарсом парад в Лондоне с участием ВСУ. В нижней палате российского парламента заявили, что Запад долгие годы взращивал зерна нацизма на Украине, чтобы потом использовать украинский народ против России.