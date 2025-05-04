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00:19, 4 мая 2025Россия

В Госдуме прокомментировали парад в Лондоне в честь 80-летия Победы

Депутат ГД Шеремет назвал парад в Лондоне в честь 80-летия Победы фарсом
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

Депутат Госдумы (ГД) от Крыма назвал парад в Лондоне, планируемый в честь 80-летия Победы, фарсом. Идею мероприятия он прокомментировал в беседе с РИА Новости.

«Все это выглядит как фарс. В Лондоне собрались проводить парад в честь Победы над нацистской Германией, при этом приглашая на него ее идейных последователей — боевиков ВСУ, которые не скрывают своих нацистских взглядов», — прокомментировал Шеремет.

Он подчеркнул, что Запад долгие годы взращивал зерна нацизма на Украине, чтобы потом использовать украинский народ против России.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на участие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в параде в Лондоне в честь 80-летия Победы над нацистской Германией. «Есть такое выражение — "по весне узнаем, кто где нагадил". Получается, что через 80 лет мы узнали, кто, как и с кем гадил тогда», — прокомментировала Захарова.

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