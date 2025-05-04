Экс-советник ЦРУ заявил об участии РФ, США и Китая в трехсторонней игре

Экс-советник ЦРУ Рикардс: РФ, Китай и США участвуют в трехсторонней игре в покер

Россия, Китай и США участвуют в трехсторонней игре в покер, заявил экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс, пишет The Daily Reckoning.

По мнению экс-советника ЦРУ, в этой игре два игрока координируют усилия против третьего, выбивая его из игры.

По его словам, эти три державы являются единственными государствами, которые имеют значение в геополитике. «Все остальные являются либо союзниками Большой тройки, либо второстепенными державами», — подчеркнул он.

Ранее военный эксперт Уилл Шрайвер заявил, что США не в силах разрушить партнерские отношения между Россией и Китаем.