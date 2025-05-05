Банк за восемь дней 440 раз позвонил россиянке и поплатился

В Свердловской области банк оштрафовали за 440 звонков женщине за восемь дней

Один из российских банков оштрафовали за спам-звонки должнице. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.

Россиянка взяла кредит в банке и со временем перестала обслуживать долг. После этого на телефон женщины стали поступать многочисленные звонки.

Всего за восемь дней на телефон россиянки от банка поступило 440 звонков — это значительно превышает законодательно разрешенное число контактов с должником. Банк был признан виновным в нарушении, кредитно-финансовую организацию обязали уплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Ранее банк заблокировал счета участнику специальной военной операции, из-за чего боец остался без средств на передовой. Военнослужащий с карты покупал еду и предметы первой необходимости.