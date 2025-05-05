Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:41, 5 мая 2025Россия

Банк за восемь дней 440 раз позвонил россиянке и поплатился

В Свердловской области банк оштрафовали за 440 звонков женщине за восемь дней
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Один из российских банков оштрафовали за спам-звонки должнице. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.

Россиянка взяла кредит в банке и со временем перестала обслуживать долг. После этого на телефон женщины стали поступать многочисленные звонки.

Всего за восемь дней на телефон россиянки от банка поступило 440 звонков — это значительно превышает законодательно разрешенное число контактов с должником. Банк был признан виновным в нарушении, кредитно-финансовую организацию обязали уплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Ранее банк заблокировал счета участнику специальной военной операции, из-за чего боец остался без средств на передовой. Военнослужащий с карты покупал еду и предметы первой необходимости.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил, что Россия «хочет всю Украину», но Москве придется отказаться от таких притязаний. Что нового он сказал о мире?

    Военные сообщили о новых попытках ВСУ прорваться в Белгородскую область

    В Конгрессе США резко осудили сделку с Украиной

    Пушилин рассказал о продвижении ВС России в Часовом Яре

    В Госдуме отреагировали на опубликованное Зеленским изображение с горящим Кремлем

    Турист захотел сделать селфи у Колизея и упал спиной на металлический штырь

    Актриса Ирина Старшенбаум в откровенном наряде снялась для журнала

    Драка во дворе во время эвакуации из взорвавшейся квартиры в Москве попала на видео

    МВД назначило проверку из-за помогавших обманывать бойцов СВО в Шереметьево полицейских

    В Киеве признали усталость мира от украинского конфликта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости