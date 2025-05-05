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19:13, 5 мая 2025Путешествия

Блогер раскрыл японцу размер пенсии в России и описал реакцию словами «был просто в шоке»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Российский путешественник пообщался с пожилой парой из Японии в поездке по Таиланду и узнал размер их пенсии. Свою историю он описал в блоге «Мир в кармане» на платформе «Дзен».

По словам автора, японские пенсионеры уходят на заслуженный отдых в 65 лет и получают около половины своей зарплаты. Средний размер выплат составляет 1,5 тысячи долларов США (120 тысяч рублей).

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При этом когда блогер раскрыл японцам размер пенсии в России (около 200 долларов — 16 тысяч рублей), супруги «были просто в шоке». «Как можно прожить на такие деньги, а ведь люди реально трудились всю свою сознательную жизнь, отдали здоровье и молодость, чтобы потом прозябать на такие минимальные выплаты от государства», — раскрыл их реакцию россиянин.

Путешественник заключил, что у жителей Японии есть чему поучиться.

Ранее другой тревел-блогер раскрыл пожилому британцу размер пенсии в России и насмешил его. Европеец отметил, что такую сумму он каждый месяц тратит на бензин.

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