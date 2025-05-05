Бывший посол Украины в Бразилии пожаловался на «радикальный крен» в сторону России

Экс-посол Мельник: В Бразилии произошел радикальный крен в сторону России

Бразилия не видит выгоды в развитии отношений с Киевом, в стране происходит дрейф в сторону РФ, заявил бывший украинский посол в этой стране, новый представитель Украины при ООН Андрей Мельник. Об этом он высказался в интервью «РБК-Украина».

«Этот бразильский поезд настолько быстро помчался в противоположную от Украины сторону, в направлении новой матрицы Глобального Юга, но, что особенно болезненно, одновременно произошел радикальный крен в сторону России», — сказал дипломат.

Он назвал правительство Бразилии левацким. Мельник подчеркнул, что бразильцы с пеной у рта будут рассказывать, что они за мир во всем мире и «за все хорошее и против всего плохого», но на деле эти заявления не имеют смысла. «Все эти разговоры слушать очень мило, но от этого становится просто тошно на душе», — признался посол. Он отметил, что «вся эта риторика была и остается, а де-факто происходит дрейф в сторону России».

До того как стать послом в Бразилии, Мельник занимал аналогичную должность в Германии. В мае 2022 года он назвал тогдашнего канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой. Мельник раскритиковал политика за отказ посетить Киев, упрекнув его в том, что он ведет себя по-детски.