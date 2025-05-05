Бывший вагнеровец признался в злости к оставшимся в тылу россиянам

Бывший вагнеровец Солопов: Считал несправедливым, что кто-то не пошел на СВО

Бывший боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Михаил Солопов заявил, что считал несправедливым, что кто-то не пошел на специальную военную операцию (СВО) и остался в тылу. Об этом он заявил в комментарии журналу «Монокль».

Как признался ветеран СВО, он испытывал злость к россиянам, которые не принимали участия в спецоперации. При этом вскоре после возвращения из зоны боев чувство несправедливости покинуло Солопова.

«Злой пришел [с СВО]. И считал несправедливым, почему я пошел, а кто-то не пошел. Но время лечит. Буквально через полгода это прошло. У меня нет ни к кому претензий», — рассказал экс-вагнеровец.

Ранее бывший боец ЧВК рассказал об отправке на штурм без оружия.