Число жертв взрыва в московской многоэтажке увеличилось

РИА Новости: Число жертв взрыва в Москве увеличилось до четырех

Число жертв взрыва газа в Москве увеличилось до четырех. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Вечером 4 мая на юго-западе Москвы прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, причиной ЧП стал бытовой газ. Ранее сообщалось о трех жертвах.

По последним данным, квартира, ставшая эпицентром взрыва, сдавалась в аренду. После случившегося повреждены оказались также соседние квартиры, а также межэтажные перекрытия и чердак.

Утром 5 мая в столице прогремел еще один взрыв. В Новой Москве в грузовике взорвался газовый баллон. Пострадал один человек.