Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:38, 5 мая 2025Россия

Число жертв взрыва в московской многоэтажке увеличилось

РИА Новости: Число жертв взрыва в Москве увеличилось до четырех
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Воронин Денис / АГН «Москва»

Число жертв взрыва газа в Москве увеличилось до четырех. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Вечером 4 мая на юго-западе Москвы прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, причиной ЧП стал бытовой газ. Ранее сообщалось о трех жертвах.

По последним данным, квартира, ставшая эпицентром взрыва, сдавалась в аренду. После случившегося повреждены оказались также соседние квартиры, а также межэтажные перекрытия и чердак.

Утром 5 мая в столице прогремел еще один взрыв. В Новой Москве в грузовике взорвался газовый баллон. Пострадал один человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности о владелице взорвавшейся квартиры в Москве

    Российские школьницы отравились водкой и веществами на концерте

    Дептранс сообщил о перекрытиях на дороге после взрыва газа в Москве

    Медведев вернул себе статус первой ракетки России

    Россиянин собирался устроить подрыв на железной дороге по заданию Киева и попался ФСБ

    Число жертв взрыва в московской многоэтажке увеличилось

    Москвичей предупредили о заморозках и снеге

    Пилота самолета с россиянами на борту ослепили во время рейса

    В России предложили изменить правила предоставления услуг каршеринга

    Участник СВО сделал обзор на свою ампутацию и оценил боль по десятибалльной шкале

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости