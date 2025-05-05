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09:40, 5 мая 2025Россия

Дептранс сообщил о перекрытиях на дороге после взрыва газа в Москве

Дептранс: На улице Генерала Тюленева сохраняются перекрытия после взрыва газа
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

На улице Генерала Тюленева в Москве сохраняются перекрытия после взрыва газа. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

Водителей попросили объезжать дорожное перекрытие через улицу Теплый Стан. В ведомстве также сообщили, что на месте дежурит экипаж Дорожного патруля ЦОДД.

«Ситуационный центр ЦОДД следит за ситуацией на дорогах», — говорится в сообщении Дептранса.

О происшествии стало известно вечером 4 мая. По последним данным, после ЧП 18 человек обратились за медицинской помощью, шестерых увезли в больницу, один позднее от госпитализации отказался. Среди пострадавших двое детей. Четверых граждан спасти не удалось.

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